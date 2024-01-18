Заместитель председателя Государственной думы России Пётр Толстой сделал важное заявление: "Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры.
Азербайджанцы потребовали извинений от заместителя председателя Госдумы России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Василий Башмаков
Толстой прав на 1000 процентов.
Ответить
16 час.
Natalija Osminina
"Россия — многонациональная страна, это и наша родина. Мы здесь живём" - у азербайджанцев есть своя Родина, свое государство- Азербайджан. И оно ВНЕ России. А если так оказалось, что твоя малая родина- это Россия, будь добр стать "русским" по духу и менталитету. Не хочешь - тогда путь один- обратно в ту самую большую Родину, с родным тебе менталитетом.
Ответить
13 час.
Natalija Osminina
Забывают, что Россия -это не Советский Союз.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии