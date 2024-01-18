Азербайджанцы потребовали извинений от заместителя председателя Госдумы России

Natalija Osminina

"Россия — многонациональная страна, это и наша родина. Мы здесь живём" - у азербайджанцев есть своя Родина, свое государство- Азербайджан. И оно ВНЕ России. А если так оказалось, что твоя малая родина- это Россия, будь добр стать "русским" по духу и менталитету. Не хочешь - тогда путь один- обратно в ту самую большую Родину, с родным тебе менталитетом.