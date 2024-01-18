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Азербайджанцы потребовали извинений от заместителя председателя Госдумы России

Азербайджанцы потребовали извинений от заместителя председателя Госдумы России

Заместитель председателя Государственной думы России Пётр Толстой сделал важное заявление: "Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры.

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Комментарии
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Василий Башмаков
Толстой прав на 1000 процентов.
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16 час.
Natalija Osminina
&quot;Россия — многонациональная страна, это и наша родина. Мы здесь живём&quot; - у азербайджанцев есть своя Родина, свое государство- Азербайджан.  И оно ВНЕ  России.  А если  так оказалось, что твоя малая родина- это Россия, будь добр стать &quot;русским&quot; по духу и менталитету. Не хочешь - тогда путь один-  обратно в ту самую большую Родину, с родным тебе менталитетом.
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13 час.
Natalija Osminina
Забывают, что Россия -это не Советский Союз.
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13 час.

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