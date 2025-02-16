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Муфтий ДУМ РФ запретил праздновать победу в Куликовской битве и отказался снимать со стены картину с монголами пирующими на телах русских

Муфтий ДУМ РФ запретил праздновать победу в Куликовской битве и отказался снимать со стены картину с монголами пирующими на телах русских

Avia.pro - СМИ В центре нового громкого скандала оказался сам Дамир Мухетдинов – муфтий Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ), фигура, уже давно вызывающая бурю эмоций.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Кто ты такой, что бы задавать здесь  вопросы. Методы троля (типа ты докажи), от тебя надоели . Ничего нового. У тебя всегда Рафик не виноват. В интернете можно взять любой ник. Ты хоть  своё настоящее имя укажи.
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3 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Сраную мумию в сибирь отправить.
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1 час.
Николай Кочергин
Слишком крепкая крыша над ними и она хочет развал РФ. Не удалось в 90-е, сейчас снова начинаю клеить. Все из-за того, что большевики начали создавать СССР на основе национальных республик.  Сейчас олигархат снова взялся за дело, только на национальной  составляющей. Если Путин опустит вожжи и не начнет их наказывать, жди повторения 90-х. Руководство страны живет в стороне от народа и его проблем. Путин один ничего не сделает. Уже всем правят диаспоры. Ну и получили. Кто жил на окраинах, тот помнит, что было. Все снова отыграется на русском народе. Они сейчас имеют сплоченные военизированные и вооруженные организационные структуры и только ждут команды &quot;фас&quot;. Русские забитые, законопослушные рабы. Если они выступят, ими снова забьют тюрьмы.
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56 мин.
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