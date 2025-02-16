Муфтий ДУМ РФ запретил праздновать победу в Куликовской битве и отказался снимать со стены картину с монголами пирующими на телах русских

Кто ты такой, что бы задавать здесь вопросы. Методы троля (типа ты докажи), от тебя надоели . Ничего нового. У тебя всегда Рафик не виноват. В интернете можно взять любой ник. Ты хоть своё настоящее имя укажи.

Николай Кочергин

Слишком крепкая крыша над ними и она хочет развал РФ. Не удалось в 90-е, сейчас снова начинаю клеить. Все из-за того, что большевики начали создавать СССР на основе национальных республик. Сейчас олигархат снова взялся за дело, только на национальной составляющей. Если Путин опустит вожжи и не начнет их наказывать, жди повторения 90-х. Руководство страны живет в стороне от народа и его проблем. Путин один ничего не сделает. Уже всем правят диаспоры. Ну и получили. Кто жил на окраинах, тот помнит, что было. Все снова отыграется на русском народе. Они сейчас имеют сплоченные военизированные и вооруженные организационные структуры и только ждут команды "фас". Русские забитые, законопослушные рабы. Если они выступят, ими снова забьют тюрьмы.