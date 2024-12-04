Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Заголовок автора о хотелках, только вопрос чьих, его или когоСША просчитались:...
  • Сергей Ипатов
    Какой громкий заголовокСША просчитались:...
  • Ингерман Ланская
    чё, последний стакан бормотухи пошёл не "на здоровье"? вырвался обратно в виде потока бреда?Путин анонсировал...

В Новосибирской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19

В Новосибирской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Сезонный всплеск заболеваемости зафиксирован по всей стране, в том числе, в Новосибирской области.В Новосибирской области зафиксирован прогнозируемый рост заболеваемости ОРВИ на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх