В Новосибирской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Сезонный всплеск заболеваемости зафиксирован по всей стране, в том числе, в Новосибирской области.В Новосибирской области зафиксирован прогнозируемый рост заболеваемости ОРВИ на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей.
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