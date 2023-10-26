Трижды банкрот. Закрылась фирма комика Михаила Галустяна

Трижды банкрот. По решению налоговой службы закрыта фирма популярного комика Михаила Галустяна.Популярный комик, звезда КВН и различных юмористических шоу Михаил Галустян активно пробовал свои силы и в качестве бизнесмена.
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