Десятимесячный ребенок отравился электронной сигаретой в Подмосковье

Малыш вдохнул пар лишь один раз, после чего у него начались судороги В подмосковном городе Орехово-Зуево возбудили уголовное дело после отравления ребенка электронной сигаретой, сообщили в СК по Московской области.
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