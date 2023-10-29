Вторая «Тосочка»: как в зоне СВО работает новая огнемётная система

Новая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка» подразделений радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа впервые уничтожила скопление украинской пехоты на одном из укреплённых районов в зоне специальной военной операции.
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