Стало известно о новой тактике ВСУ при атаках на город-спутник ЗАЭС

ВСУ стали использовать тактику групповых налетов ударных беспилотников на Энергодар. Об этом РИА Новости стало известно от главы администрации этого города-спутника Запорожской АЭС (ЗАЭС) Эдуарда Сеновоза.
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