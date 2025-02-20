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Царьград

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Марокко высылает 4 евродепутатов за попытку въезда в Эль-Аюн без разрешения

Марокко высылает 4 евродепутатов за попытку въезда в Эль-Аюн без разрешения

Четыре европейских парламентария были высланы из Марокко после попытки без разрешения проникнуть в Эль-Аюн в Западной Сахаре.

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