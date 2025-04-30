Скоро все решится: Украина дозревает до «ужасной» сделки

«Как бы ужасно это ни было, этот ультиматум вероятно является лучшей сделкой, которую Украина может получить» — подобный «вердикт» известного британского журналиста Марка Галеотти в The Sunday Times является отражением сдвига в умонастроениях европейского политического класса.
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