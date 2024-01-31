В красногвардейском районе открыли два новых ФАПа

В сёлах Мускатное и Новоэстония открылись модульная врачебная амбулатория и ФАП. Полный комплект По данным Минздрава Крыма, стоимость возведения ФАПа составила свыше 18 млн рублей, строительства амбулатории – свыше 31 млн рублей.
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