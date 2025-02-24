Слова Маргариты Симоньян о Сталине, с которыми я не согласен

W

Walery

Жук навозная... сходи в центральную библиотеку и покопайся в первоисточниках = военные потери вермахта и РККА примерно одинаковые, а миллионы которыми ты манипулируешь... это гажданское население задушенное и казненное в концлагерях и сожженное в деревянных сараях российских и белорусских деревень. Ладно Симонян... на английском языке училась, но где ты "Зоя" свою молодость провела и чем занималась... свою принадлежность половую случайно не изменяла.., а?