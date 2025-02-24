Окно в историю В субботу, 22 февраля, в эфире телеканала НТВ состоялась премьера документального проекта, автором которого является Маргарита Симоньян.
Слова Маргариты Симоньян о Сталине, с которыми я не согласен
Комментарии
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Астон Мартин
Сталин - Победитель и это факт , сильные воюют с сильными , слабые воюют со слабыми , бездари воюют с народной памятью и традициями ...🥸
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1 час.
W
Walery
Жук навозная... сходи в центральную библиотеку и покопайся в первоисточниках = военные потери вермахта и РККА примерно одинаковые, а миллионы которыми ты манипулируешь... это гажданское население задушенное и казненное в концлагерях и сожженное в деревянных сараях российских и белорусских деревень. Ладно Симонян... на английском языке училась, но где ты "Зоя" свою молодость провела и чем занималась... свою принадлежность половую случайно не изменяла.., а?
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59 мин.
АндрейБорков
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38 мин.
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