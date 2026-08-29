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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о спаде: «Все ребята из топ-100 умеют играть в теннис. Если начинаешь немного сдавать, тебя наказывают»

Седьмая ракетка мира Даниил Медведев поделился настроем перед стартом US Open . Россиянин проиграл четыре из пяти последних матчей и на старте турнира поборется с Юго Гастоном .

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