Медведев о спаде: «Все ребята из топ-100 умеют играть в теннис. Если начинаешь немного сдавать, тебя наказывают»

Седьмая ракетка мира Даниил Медведев поделился настроем перед стартом US Open . Россиянин проиграл четыре из пяти последних матчей и на старте турнира поборется с Юго Гастоном .
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