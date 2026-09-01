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FiNE NEWS

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Си Цзиньпин о роли Китая в координации усилий по урегулированию кризиса на Украине

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая усилить координацию с другими странами для поиска политических решений конфликтов на Украине, Ближнем Востоке и в Афганистане.

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