Семак - о трансферах Мостового и Головина

- Андрей Мостовой, как мы поняли, уходит, но из сообщений СМИ не поняли, приходит ли Александр Головин? Тоже много пишут об этом, - вопрос главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку на пресс-конференции после разгрома в кубковом матче на «Газпром-Арене» махачкалинского «Динамо» (3:0).