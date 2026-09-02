Семак - о трансферах Мостового и Головина

- Андрей Мостовой, как мы поняли, уходит, но из сообщений СМИ не поняли, приходит ли Александр Головин? Тоже много пишут об этом, - вопрос главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку на пресс-конференции после разгрома в кубковом матче на «Газпром-Арене» махачкалинского «Динамо» (3:0).
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