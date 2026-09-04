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Татар-информ

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В Казани пройдет бесплатный концерт Клавы Коки и Niletto

В Казани пройдет бесплатный концерт Клавы Коки и Niletto

На стадионе «Ак Барс Арена» 14 сентября выступят певцы Клава Кока и Niletto. Мероприятие начнется в 13:30 с открытия соревнований по стрельбе из лука.

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