NYT: ХАМАС готово освободить до 50 заложников в обмен на гуманитарную паузу

Радикальное палестинское движение ХАМАС рассматривает возможность освобождения до 50 заложников, взятых в плен 7 октября в результате нападения на Израиль, в обмен на гуманитарное перемирие, которое поможет организовать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
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