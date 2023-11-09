NYT: ХАМАС готово освободить до 50 заложников в обмен на гуманитарную паузу

Радикальное палестинское движение ХАМАС рассматривает возможность освобождения до 50 заложников, взятых в плен 7 октября в результате нападения на Израиль, в обмен на гуманитарное перемирие, которое поможет организовать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.