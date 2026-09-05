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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев о победе ЦСКА: «Это говорит о чемпионских амбициях. «Зенит» – почти эталонная команда, теперь у ЦСКА будет совсем другой характер и настрой»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о победе армейцев над « Зенитом » (2:1) в выездном матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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