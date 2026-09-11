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Новости Брянска

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Опасный зацепинг в Брянске: прокуратура наказала перевозчика из-за подростков на троллейбусе

Опасный зацепинг в Брянске: прокуратура наказала перевозчика из-за подростков на троллейбусе

На видео трое школьников зацепились за лестницу кузова троллейбуса №12 в Брянске. Прокуратура потребовала от директора троллейбусного управления устранить нарушения после проверки.

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