Перестал показывать дисплей или коротко о том, почему мак рядом с бассейном это плохая идея

Здравствуйте. Сегодня ремонтирую MacBook Pro 16' A2485. Диагноз был такой: «После попадания брызг из бассейна на экране сначала появились фиолетовые полосы, а затем и вовсе перестал подавать признаки жизни».
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