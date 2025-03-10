Гаджеты. Технол...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Гаджеты. Технологии. Интернет

57 742 подписчика

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Ничего там нет . Мёртвая планета .Загадки Марса: но...
  • Василий Шевченко
    вы же тоже написали «рассказал раскрытии» , пропустив букву «О»)Павел Дуров расск...
  • Василий Шевченко
    Ну что вы так сразу, просто не заметили эту ошибку( Исправили)Павел Дуров расск...

Может ли кнопочный Android-смартфон стоить как автомобиль

Может ли кнопочный Android-смартфон стоить как автомобиль

Компания Vertu представила очередную новинку премиум-класса. Несмотря на внешность традиционной кнопочной звонилки, гаджет под названием Signature S+ представляет собой смартфон на Android с небольшим сенсорным экраном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх