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Иммунолог рассказал, когда стабилизируется ситуация с пандемией COVID

Иммунолог рассказал, когда стабилизируется ситуация с пандемией COVID

Прогноз сделал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.К середине текущего года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности заболевших коронавирусом, считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

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