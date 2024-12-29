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Торторелла о Мичкове: «Если будет нужно убрать его из состава «Филадельфии», я это сделаю. Катание, энергия – сейчас этого просто нет»

«Филадельфия» обыграла «Анахайм» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ. 20-летний россиянин не выходил на лед в третьем периоде по решению главного тренера «Флайерс».

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