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Царьград

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Москва обновит фасады более 800 домов: масштабный ремонт в трех округах

Москва обновит фасады более 800 домов: масштабный ремонт в трех округах

В Москве начался капитальный ремонт фасадов более 800 многоквартирных домов. Работы под руководством заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова охватят Центральный, Восточный и Северный округа.

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