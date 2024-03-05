Главком ВСУ Сырский отчитался перед главой Пентагона Остином

Украина отчиталась перед США о положении армии в зоне конфликта. Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский доложил главе Пентагона Ллойду Остину об изменениях на поле боя и потребности в помощи.
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