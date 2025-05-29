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За прошедшие сутки в Архангельской области произошло 12 пожаров

За прошедшие сутки в Архангельской области произошло 12 пожаров

Пострадавших нет.К тушению привлекались 71 человек и 24 единицы техники.Среди происшествий:В Архангельске в посёлке Зелёный Бор по 2-й линии, 11 произошёл пожар в неэксплуатируемом строении, которое в результате возгорания значительно повреждено огнём.

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