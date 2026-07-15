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Вести Севастополь

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В Севастополе коды на АИ-92, полученные сегодня, будут действительны и завтра

В Севастополе коды на АИ-92, полученные сегодня, будут действительны и завтра

В связи с перебоями электроснабжения и воздушными тревогами действие QR-кодов на АИ-92 продлено. В связи с объективными сложностями, возникшими из-за перебоев электроснабжения и воздушных тревог, многие автовладельцы не успели заправиться по QR-кодам АИ-92 сегодня.

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