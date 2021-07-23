НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаRampampam Любой дурак может сегодня сесть и написать письмо президенту США. Или, на худой конец, в Конгресс.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьIAIness AarteeМотается на народные деньги на лице ни грамма интеллекта, а халяву любит Разумков хоть умён и такого не допустил , чтоб чужая страна влезла с ногами и руководила!ЮЮлияЛюблю Зубченко. Только чем ему Диана не угодила?Viktor TumpurovНи газа ни сала,а исты хотца.Алексей СафроновПо Сеньке и шапка 😊Алексей СафроновВау!!! Ржачька, причём демонстративная, над убогой Руиной 😁Комментировать
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