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Rampampam

Rampampam

Любой дурак может сегодня сесть и написать письмо президенту США. Или, на худой конец, в Конгресс.

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Iness Aartee
Мотается на народные деньги на лице ни грамма интеллекта, а халяву любит Разумков хоть умён и такого не допустил , чтоб чужая страна влезла с ногами и руководила!
Юлия
Люблю Зубченко. Только чем ему Диана не угодила?
Viktor Tumpurov
Ни газа ни сала,а исты хотца.
Алексей Сафронов
По Сеньке и шапка 😊
Алексей Сафронов
Вау!!! Ржачька, причём демонстративная, над убогой Руиной 😁

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