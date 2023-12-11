ФСБ раскрыла в Крыму агентурную сеть украинских диверсантов, которая работала под контролем Запада

Законспирированная сеть готовила покушения на главу полуострова Сергея Аксёнова и других лиц.Сотрудники ФСБ рассекретили агентурную сеть украинских диверсантов, действовавшую в Крыму под прикрытием Запада.
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