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Выделили рекордные деньги на блокировку Рунета: миллиарды на запрет VPN

Выделили рекордные деньги на блокировку Рунета: миллиарды на запрет VPN

Правительство России существенно увеличило финансирование автоматизированной системы обеспечения безопасности российского сегмента интернета (АСБИ) на 2027 год.

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