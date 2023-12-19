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Закон, порядок, государство

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В Томске транспортные полицейские задержали авиапассажира, нарушавшего общественный порядок

В Томске транспортные полицейские задержали авиапассажира, нарушавшего общественный порядок

«В дежурную часть линейного пункта полиции МВД России в аэропорту г. Томска поступило сообщение о том, что на борт самолета рейсом Томск – Москва требуется помощь сотрудников полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров с видимыми признаками опьянения.

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