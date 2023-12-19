В Томске транспортные полицейские задержали авиапассажира, нарушавшего общественный порядок

«В дежурную часть линейного пункта полиции МВД России в аэропорту г. Томска поступило сообщение о том, что на борт самолета рейсом Томск – Москва требуется помощь сотрудников полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров с видимыми признаками опьянения.