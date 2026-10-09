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ВС России уничтожили в Киеве склад с продукцией для «ветеранов» ВСУ

ВС России уничтожили в Киеве склад с продукцией для «ветеранов» ВСУ Военнослужащие ВС России в ходе массированной атаки на объекты в украинской столице уничтожили в Киеве склад с продукцией для «ветеранов» ВСУ.

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