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Пуговка из «Папиных дочек» Катя Старшова восстановила посты против СВО

Пуговка из «Папиных дочек» Катя Старшова восстановила посты против СВО

Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в сериале «Папиных дочки», выступила против СВО. 22-летняя актриса опубликовала на своей странице в социальных сетях посты, в которых призывает остановить боевые действия.

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