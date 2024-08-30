Пуговка из «Папиных дочек» Катя Старшова восстановила посты против СВО

Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в сериале «Папиных дочки», выступила против СВО. 22-летняя актриса опубликовала на своей странице в социальных сетях посты, в которых призывает остановить боевые действия.
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