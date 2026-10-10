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5koleso.ru

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Обновленный Hongqi Tiangong 07 вышел в Китае: автономное управление и динамика суперкара

За обновленный Hongqi Tiangong 07 запросили на китайском рынке от 167 900 юаней, что в пересчете по курсу составляет почти 2,15 млн рублей.

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