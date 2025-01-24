Россиянам назвали сроки приема заявок на налоговый вычет за 2024 год

Налоговый вычет — это законное право граждан России, позволяющее вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ), сообщил доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.
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