Роман Костомаров стал спортсменом года в России

Поборовший смерть и перенесший ампутацию конечностей спортсмен стал примером мужества.Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты ежегодного декабрьского опроса, в котором выяснилось, что русские считают спортсменом года, перенесшего ампутацию конечностей фигуриста Романа Костомарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии