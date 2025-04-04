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«Своевременная и правильная инициатива»: в Госдуме обратили внимание на русофобию в турецких СМИ

«Своевременная и правильная инициатива»: в Госдуме обратили внимание на русофобию в турецких СМИ

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, заместитель председателя Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, экс-сотрудник спецслужб Андрей Луговой направил официальный запрос генеральному прокурору РФ и главе Роскомнадзора с просьбой признать турецкое издание Yeni Şafak ("Новый рассвет") нежелательной организацией и заблокировать его ресурсы на территории России.

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