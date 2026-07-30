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Ротенберг о мастер-классе в Челябинске: «Поработали над основными навыками, уделили внимание базе. Мечтаем, чтобы однажды кто-то из ребят вышел на лед в форме сборной России»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о мастер-классе для воспитанников «Красной Машины Челябинск».

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