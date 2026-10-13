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Царьград

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Прокуратура обязала колонию выдать инвалиду коляску и обувь

Прокуратура обязала колонию выдать инвалиду коляску и обувь

Прокуратура выявила в одной из исправительных колоний Владимирской области случай, когда осуждённому с инвалидностью II группы не выдали кресло-коляску, ортопедическую обувь и обувь на протез, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации.

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