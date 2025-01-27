Последнее столетнее послание Феофана Затворника для России и мира: «годы безбожия» и время сатаны позади Ольга БезродняяСвятитель Феофан, известный как важная фигура в русской православной церкви, оставил послание, которое было найдено совсем недавно, и оно пролило свет на то, что будет в России и мире.