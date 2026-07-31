Взрыв на складе боеприпасов в городе Вишнёвое Киевской области привёл к масштабным разрушениям и поставил под угрозу здоровье тысяч мирных жителей.
Украинские власти скрывают радиационную угрозу после взрыва в Вишнёвом
Комментарии
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Ураганов Иван
Но зато зовут какого-то Славу!😂😂😂😂😂
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1 м.
Николай Денисов
Ты насчет мрази пакуратней выражайся! Как бы сам мразью не стал! Хохлов никому не жалко! Чем больше их сдохнет , тем для мира лучше!
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1 м.
Владимир Елкин
Хохлы - те же русские, только с идиотскими мозгами из-за широкой нацистской пропаганды! Уничтожать надо только ту жидовско-скоморохскую шоблу зеленского, что узурпировала там власть!
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1 м.
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