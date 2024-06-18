Неледниковый период

Новость о глобальном потеплении — уже давно не сенсация. По подсчетам климатологов, последнее затрагивает сегодня около 70% нашей планеты, а температура верхних слоев океана сейчас на 1,3 °C выше показателей XX века и продолжает расти.
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