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Ульяновский кластер “Станкостроитель” стал межрегиональным: к нему присоединились новые предприятия

Ульяновский кластер “Станкостроитель” стал межрегиональным: к нему присоединились новые предприятия

К промышленному кластеру присоединились ульяновское ООО “Р‑Консалт” и ООО “Т 21” из Екатеринбурга. 14 октября.

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