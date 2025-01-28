В Челябинске задержали пассажира самолета при попытке тайком вывезти в Таджикистан больше миллиона рублей

Свыше миллиона рублей обнаружили таможенники у пассажира в аэропорту Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, незадекларированные деньги сотрудники таможенного поста «Аэропорт Баландино» обнаружили у пассажира, вылетавшего в Душанбе (Таджикистан).