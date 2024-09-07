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"Диаспору можно поздравить": Оправданного после гибели Векила Абдуллаева инспектора Гусева увольняют за принципиальность

"Диаспору можно поздравить": Оправданного после гибели Векила Абдуллаева инспектора Гусева увольняют за принципиальность

Инспектор ГАИ Александр Гусев, который получил общероссийскую известность после случайного выстрела в не подчинившегося требованию сотрудника полиции 19-летнего водителя иномарки Векила Абдуллаева, теряет работу, несмотря на то, что его брал под защиту глава СК России Александр Бастрыкин.

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Комментарии
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Степан Иванов
У нас есть на это выбранный нами президент!!! Почему его не слышно?
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56 мин.
Т
Тамара
Бастрыкин, только щёки надувать может. А вы всё чего - то ждёте от него.
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26 мин.
Аудрюс
Задал вопрос! А надо ли признать все диаспоры экстремисткими организациями? Странно? Но отчего-то большинство против!
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13 мин.

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