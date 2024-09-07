"Диаспору можно поздравить": Оправданного после гибели Векила Абдуллаева инспектора Гусева увольняют за принципиальность

Инспектор ГАИ Александр Гусев, который получил общероссийскую известность после случайного выстрела в не подчинившегося требованию сотрудника полиции 19-летнего водителя иномарки Векила Абдуллаева, теряет работу, несмотря на то, что его брал под защиту глава СК России Александр Бастрыкин.
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