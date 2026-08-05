Iran Set To Emerge With More Hormuz Leverage Than Before The War Under Draft US-Oman Deal President Trump said late Tuesday that talks with Iran are "moving along very nicely" - in a highly fluid and ambiguous situation where it appears the two sides are only interacting indirectly at best.
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