Злоупотребляют нейросетями чаще всего в политических целях — исследование

Нейросети (GenAI — генеративные искусственные интеллекты) представляют собой значительную угрозу в контексте политических манипуляций, выявило исследование компании Google DeepMind, сообщили 25 июня на платформе TechSpot.
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