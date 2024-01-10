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Запашный приехал в зону СВО, чтобы проведать львицу Киару

Запашный приехал в зону СВО, чтобы проведать львицу Киару

скриншот видео Народный артист РФ, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный приехал в расположение добровольческого батальона "Эспаньола" в зоне специальной военной операции, чтобы проведать полуторагодовалую львицу Киару.

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