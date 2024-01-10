Запашный приехал в зону СВО, чтобы проведать львицу Киару

скриншот видео Народный артист РФ, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный приехал в расположение добровольческого батальона "Эспаньола" в зоне специальной военной операции, чтобы проведать полуторагодовалую львицу Киару.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии