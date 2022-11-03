Новые слухи о БМТВ B1 Centauro для Украины

B1 Centauro одной из итальянских частей Еще весной иностранная пресса сообщила, что в ближайшее время на Украину могут отправиться итальянские боевые машины с тяжелым вооружением (БМТВ) B1 Centauro.
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