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Петербургский дневник

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В Петербурге на Ржевке появится новый детский сад на 180 мест

В Петербурге на Ржевке появится новый детский сад на 180 мест

Он откроется в 2026 году В Красногвардейском районе Петербурга, на Окраинной улице в 2026 году появится новый детский сад на 180 мест, рассказали в пресс-службе администрации района со ссылкой на главу администрации Андрея Хорта.

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