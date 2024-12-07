В Петербурге на Ржевке появится новый детский сад на 180 мест

Он откроется в 2026 году В Красногвардейском районе Петербурга, на Окраинной улице в 2026 году появится новый детский сад на 180 мест, рассказали в пресс-службе администрации района со ссылкой на главу администрации Андрея Хорта.
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