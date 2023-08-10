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«Сосьедад» хочет арендовать Тирни. «Арсенал» настаивает на продаже или обязательном выкупе

«Сосьедад» хочет арендовать Тирни. «Арсенал» настаивает на продаже или обязательном выкупе

Лондонцы, в свою очередь, заинтересованы в продаже 26-летнего шотландца или обязательном выкупе по окончании срока аренды.

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